Robert Pattinson como Batman: Novas informações sobre a produção das sequências De acordo com informações recentes, James Gunn desmentiu os rumores sobre a produção simultânea das partes 2 e 3 do filme do Batman...

Alto contraste

A+

A-

Robert Pattinson com visual de Batman

De acordo com informações recentes, James Gunn desmentiu os rumores sobre a produção simultânea das partes 2 e 3 do filme do Batman. A notícia surpreendeu os fãs do herói, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre as próximas aventuras do Cavaleiro das Trevas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Batman | James Gunn desmente produção simultânea das Partes 2 e 3

• Cinebiografia de Bruce Springsteen adiciona Paul Walter Hauser ao elenco

• Knives Out 3 | Rian Johnson aborda escalação de Jeremy Renner



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.