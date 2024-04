Robert Pattinson estrela no aguardado filme Mickey 17 O diretor do filme Mickey 17 anunciou recentemente que a pós-produção da obra foi concluída. O longa conta com a participação do...

Alto contraste

A+

A-

Robert Pattinson no filme Mickey 17

O diretor do filme Mickey 17 anunciou recentemente que a pós-produção da obra foi concluída. O longa conta com a participação do renomado ator Robert Pattinson em um papel de destaque, prometendo surpreender o público com uma trama envolvente e cheia de reviravoltas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Continua após a publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Mickey 17 | Pós-produção foi concluída, diz diretor

• Star Wars | Disney não teria recuperado dinheiro investido na compra da Lucasfilm

• Pânico | Melissa Barrera comenta futuro da carreira após sair da franquia



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.