Robert Pattinson estrela no filme Mickey 17 O diretor do filme Mickey 17 negou os rumores de conflito com a Warner, trazendo tranquilidade para os fãs e espectadores ansiosos...

O Vício|Do R7 09/06/2024 - 13h23 (Atualizado em 09/06/2024 - 13h23 ) twitter

