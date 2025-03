Robert Pattinson minimiza preocupação com uso de IA no cinema: “Tenho fé” Ator diz que prefere ter visão otimista sobre o futuro O post Robert Pattinson minimiza preocupação com uso de IA no cinema: “Tenho...

O Vício|Do R7 16/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 17h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share