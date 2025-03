Robert Pattinson revela nervosismo com cena de dança em filme com Jennifer Lawrence Ator diz não ser bom dançarino O post Robert Pattinson revela nervosismo com cena de dança em filme com Jennifer Lawrence apareceu... O Vício|Do R7 04/03/2025 - 13h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 13h28 ) twitter

Die, My Love

Em entrevista com a GQ, o ator Robert Pattinson revelou que uma cena de Die, My Love, novo filme com Jennifer Lawrence, foi particularmente difícil de gravar: uma dança improvisada.

