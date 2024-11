Robert Pattinson teve reunião com a Marvel Studios, diz insider Robert Pattinson teve reunião com a Marvel Studios, diz insider O Vício|Do R7 26/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h50 ) twitter

Robert Pattinson

De acordo com o insider Daniel RPK, o ator Robert Pattinson teve uma reunião com Kevin Feige, chefe da Marvel Studios, recentemente para conversar sobre um possível papel no MCU. Ainda não se sabe qual seria esse papel, ou se Pattinson teria sinalizado positivamente sobre a possibilidade de se juntar ao universo compartilhado.

