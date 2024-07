Roy Thomas Revela Detalhes sobre seu Crédito em Deadpool Wolverine Roy Thomas, uma figura icônica no mundo dos quadrinhos, expressou sua opinião sobre seu crédito em Deadpool e Wolverine, afirmando... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 22h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 22h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hugh Jackman com traje de Wolverine em Deadpool 3

Roy Thomas, uma figura icônica no mundo dos quadrinhos, expressou sua opinião sobre seu crédito em Deadpool e Wolverine, afirmando: “Meu nome deveria vir primeiro”. Essa declaração levanta questões sobre a importância do reconhecimento no universo cinematográfico e das contribuições dos criadores originais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Roy Thomas sobre seu crédito em Deadpool & Wolverine: “Meu nome deveria vir primeiro”

• DAN DA DAN | Produtor comenta sobre demanda intensa do anime

• Superman | David Corenswet “sai da dieta” para celebrar conclusão das filmagens