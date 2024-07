Rumor sugere participação de Milly Alcock como Supergirl nas filmagens do Superman Segundo um rumor recente, as filmagens do novo filme do Superman podem contar com a participação de Milly Alcock no papel da Supergirl...

Supergirl e Milly Alcock

Segundo um rumor recente, as filmagens do novo filme do Superman podem contar com a participação de Milly Alcock no papel da Supergirl. A notícia tem deixado os fãs animados com a possibilidade de ver a heroína nas telonas ao lado do Homem de Aço.

