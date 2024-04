Rumor: The Mandalorian & Grogu começarão as filmagens mais cedo De acordo com um rumor, as filmagens da próxima temporada de The Mandalorian, que contará com a presença do adorado personagem Grogu...

Alto contraste

A+

A-

De acordo com um rumor, as filmagens da próxima temporada de The Mandalorian, que contará com a presença do adorado personagem Grogu, podem começar mais cedo do que o esperado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• The Mandalorian & Grogu iniciará filmagens mais cedo, diz rumor

• Superman é produção mais longa de James Gunn

• Velozes e Furiosos 11 ganha atualização sobre produção



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.