Rumores Agitam o Universo Marvel: Vilões do Homem-Aranha em Xeque De acordo com rumores recentes, a Sony “bloqueia” vilões do Homem-Aranha na Marvel Studios, o que pode impactar o futuro das produções... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h56 ) ‌



Vilões do Homem-Aranha

De acordo com rumores recentes, a Sony “bloqueia” vilões do Homem-Aranha na Marvel Studios, o que pode impactar o futuro das produções do herói na franquia. Essa situação levanta questões sobre a colaboração entre os estúdios e o que isso significa para os fãs do universo Marvel.

