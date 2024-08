Rumores de Gladiador Dourado: O que Kumail Nanjiani Revelou? Kumail Nanjiani esquenta rumores sobre Gladiador Dourado com uma postagem enigmática que deixou os fãs curiosos. A expectativa em... O Vício|Do R7 14/08/2024 - 23h56 (Atualizado em 14/08/2024 - 23h56 ) ‌



Gladiador Dourado no DCU

Kumail Nanjiani esquenta rumores sobre Gladiador Dourado com uma postagem enigmática que deixou os fãs curiosos. A expectativa em torno do personagem tem crescido, e a interação do ator nas redes sociais só aumenta a especulação sobre seu possível envolvimento no projeto.

