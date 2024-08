Rumores Indicam que Reboot de Blade Está em Suspenso na Marvel De acordo com rumores recentes, o reboot de Blade está em um “limbo” na Marvel Studios, levantando preocupações sobre o futuro do... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 16h57 (Atualizado em 07/08/2024 - 16h57 ) ‌



Classificação de Blade

De acordo com rumores recentes, o reboot de Blade está em um “limbo” na Marvel Studios, levantando preocupações sobre o futuro do personagem no universo cinematográfico.

