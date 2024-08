Rumores Quentes: Doutor Destino e o Quarteto Fantástico em Conexão! Um novo rumor está agitando os fãs do universo Marvel: "Doutor Destino de Robert Downey Jr. é do mesmo universo do filme". Essa... O Vício|Do R7 15/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 15/08/2024 - 17h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Quarteto Fantástico e Doutor Destino

Um novo rumor está agitando os fãs do universo Marvel: "Doutor Destino de Robert Downey Jr. é do mesmo universo do filme". Essa informação promete trazer grandes surpresas para os próximos lançamentos da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Quarteto Fantástico | Doutor Destino de Robert Downey Jr. é do mesmo universo do filme, diz rumor

• Madame Teia | Isabela Merced diz como reagiu ao fracasso do filme

• Ridley Scott revela seus filmes favoritos de todos os tempos