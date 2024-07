Rumores Quentes: Robert Downey Jr. como Doutor Destino? De acordo com rumores recentes, Robert Downey Jr. interpretará Doutor Destino antes de Vingadores 5. Essa notícia tem gerado grande... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 07h03 (Atualizado em 30/07/2024 - 07h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Robert Downey Jr., o Doutor Destino de Vingadores 5

De acordo com rumores recentes, Robert Downey Jr. interpretará Doutor Destino antes de Vingadores 5. Essa notícia tem gerado grande expectativa entre os fãs do universo Marvel, que aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre essa possível nova fase do ator no MCU.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Robert Downey Jr. interpretará Doutor Destino antes de Vingadores 5, diz rumor

• Vingadores 5 | Exigências astronômicas de Robert Downey Jr. são reveladas

• Turma da Mônica | MSP planeja refazer A Princesa e o Robô