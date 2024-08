Rumores Revelam Conexões Surpreendentes entre Deadpool e As Marvels De acordo com rumores recentes, "Deadpool & Wolverine" é situado no mesmo universo da cena pós-créditos de "As Marvels". Essa conexão... O Vício|Do R7 01/08/2024 - 10h34 (Atualizado em 01/08/2024 - 10h34 ) ‌



Deadpool & Capitã Marvel

De acordo com rumores recentes, "Deadpool & Wolverine" é situado no mesmo universo da cena pós-créditos de "As Marvels". Essa conexão pode abrir novas possibilidades para os personagens e suas interações no futuro do MCU.

