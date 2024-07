Rumores sobre Galactus no MCU: O que esperar do Quarteto Fantástico? De acordo com rumores recentes, Galactus não terá variantes no MCU, o que pode impactar a forma como o Quarteto Fantástico será apresentado... O Vício|Do R7 31/07/2024 - 13h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 13h03 ) ‌



Galactus-Ralph-Ineson

De acordo com rumores recentes, Galactus não terá variantes no MCU, o que pode impactar a forma como o Quarteto Fantástico será apresentado nas telonas. Essa decisão pode trazer uma nova abordagem para o icônico vilão e sua relação com os heróis da Marvel.

