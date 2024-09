Rumores sobre Homem-Aranha 4: o que vem por aí? Todos vão voltar a se lembrar de quem é Peter Parker? O post Homem-Aranha 4 quebrará feitiço de Sem Volta Para Casa, diz rumor apareceu... O Vício|Do R7 10/09/2024 - 16h02 (Atualizado em 10/09/2024 - 16h02 ) ‌



Tom Holland é Homem-Aranha em Sem Volta Para Casa

No final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, para garantir a normalidade no multiverso, o Doutor Estranho fez um feitiço que fez com que todos se esquecessem de quem é Peter Parker, incluindo seus amigos mais próximos.

