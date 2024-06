O Vício |Do R7

Ryan Gosling de O Dublê é confirmado em Project Hail Mary Project Hail Mary, com Ryan Gosling, inicia gravações e promete ser um sucesso de bilheteria. O ator, conhecido por seus papéis...

Alto contraste

A+

A-

Ryan Gosling de O Dublê

Project Hail Mary, com Ryan Gosling, inicia gravações e promete ser um sucesso de bilheteria. O ator, conhecido por seus papéis marcantes, está confirmado no elenco e já começou a trabalhar no filme.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Project Hail Mary, com Ryan Gosling, inicia gravações

• Alien: Romulus ganha novo pôster oficial

• Venom 3 pode ter revelado Peter Parker e Tia May no trailer oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.