Ryan Reynolds e Hugh Jackman confirmam presença no Brasil para turnê de Deadpool Wolverine

Deadpool & Wolverine no MCU

Ryan Reynolds e Hugh Jackman estão com presença confirmada no Brasil para uma turnê mundial de divulgação de Deadpool & Wolverine. Os astros dos filmes de super-heróis prometem agitar o público brasileiro com suas aparições e interações durante o evento.

