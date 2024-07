Ryan Reynolds e Hugh Jackman em Deadpool Wolverine Ryan Reynolds e Hugh Jackman participam de clipe do grupo Stray Kids. Os astros de Hollywood se uniram para uma participação especial... O Vício|Do R7 19/07/2024 - 08h13 (Atualizado em 19/07/2024 - 08h13 ) ‌



Ryan Reynolds e Hugh Jackman em Deadpool & Wolverine

Ryan Reynolds e Hugh Jackman participam de clipe do grupo Stray Kids. Os astros de Hollywood se uniram para uma participação especial no novo vídeo do grupo musical, trazendo um toque de ação e humor à produção. A colaboração inesperada surpreendeu os fãs e promete ser um sucesso nas redes sociais.

