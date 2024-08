Ryan Reynolds Homenageia Blade: O Legado que Mudou o Cinema Ryan Reynolds recentemente celebrou o legado de Wesley Snipes, afirmando que “não existiria MCU sem Blade”. Essa declaração ressalta... O Vício|Do R7 05/08/2024 - 14h47 (Atualizado em 05/08/2024 - 14h47 ) ‌



Blade e Ryan Reynolds

Ryan Reynolds recentemente celebrou o legado de Wesley Snipes, afirmando que “não existiria MCU sem Blade”. Essa declaração ressalta a importância do personagem e do filme que ajudaram a moldar o universo dos super-heróis no cinema moderno.

