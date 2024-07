Ryan Reynolds surpreende e abre mão do salário para valorizar roteiristas no set de Deadpool Ryan Reynolds surpreendeu a todos ao abrir mão do seu salário para garantir a presença de roteiristas no set de filmagens de Deadpool...

Deadpool de 2016

Ryan Reynolds surpreendeu a todos ao abrir mão do seu salário para garantir a presença de roteiristas no set de filmagens de Deadpool. Essa atitude inovadora do ator demonstra o seu comprometimento com a qualidade do filme e o reconhecimento da importância dos profissionais responsáveis pelo roteiro.

