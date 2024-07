Sam Raimi está de volta ao terror com novo filme Sam Raimi, conhecido por dirigir "A Morte do Demônio", está de volta ao gênero do terror com um novo filme. O renomado diretor promete...

‌



A+

A-

Sam Raimi, conhecido por dirigir "A Morte do Demônio", está de volta ao gênero do terror com um novo filme. O renomado diretor promete trazer mais sustos e adrenalina para os fãs do cinema de horror.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Sam Raimi, de A Morte do Demônio, voltará a dirigir um filme de terror

• Transformers: O Início confirma painel na San Diego Comic-Con 2024

• Divertida Mente 2 ultrapassa Os Incríveis 2 e se torna maior bilheteria da história da Pixar