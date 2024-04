Sam Raimi marca presença em exibição especial de Homem-Aranha

Alto contraste

Há 15 anos, Homem-Aranha 4 era anunciado

Sam Raimi, renomado diretor de cinema, foi visto recentemente em uma exibição especial do relançamento de Homem-Aranha. Sua presença no evento trouxe nostalgia aos fãs, relembrando os momentos marcantes da franquia. A participação de Raimi gerou grande expectativa entre os presentes, que celebraram a oportunidade de ver de perto uma das figuras icônicas por trás do sucesso do Homem-Aranha nas telonas.

