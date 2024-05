Sam Wilson como Capitão América: Novas cenas de ação reveladas! O diretor de "Capitão América 4" recentemente comentou sobre as novas cenas de ação do filme, trazendo ainda mais expectativas para...

O diretor de "Capitão América 4" recentemente comentou sobre as novas cenas de ação do filme, trazendo ainda mais expectativas para os fãs do universo Marvel. A presença de Sam Wilson como o novo Capitão América promete trazer uma abordagem única e empolgante para as sequências de luta.

