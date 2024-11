Samuel L. Jackson homenageia Pulp Fiction com recitação especial Filme de Quentin Tarantino é considerado um clássico dos anos 90 O post Pulp Fiction | Samuel L. Jackson recita Ezequiel 25:17 em celebração... O Vício|Do R7 14/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 14/10/2024 - 18h09 ) twitter

Em celebração ao aniversário de 30 anos do lançamento de Pulp Fiction: Tempo de Violência, de Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson compartilhou, no X (antigo Twitter), um vídeo em que recita Ezequiel 25:17, fazendo referência a uma memorável cena do filme.

