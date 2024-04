Sargento Rock: Rumores apontam para filme no DCU

Alto contraste

A+

A-

Sargento Rock na DC Sargento Rock na DC (O Vício - Cinema)

Rumores recentes indicam que o icônico personagem Sargento Rock poderá ganhar um filme dentro do DC Extended Universe (DCU). De acordo com fontes próximas à produção, a Warner Bros. estaria planejando trazer o lendário sargento para as telonas em uma aventura emocionante e repleta de ação.

Descubra mais sobre os planos para o filme de Sargento Rock no DCU consultando a matéria completa no Filmes - O Vício!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Sargento Rock ganhará filme no DCU, diz rumor

• Imagem de Capitão América 4 confirma personagem na trama

• Filme de Vampiros de Ryan Coogler e Michael B. Jordan é adquirido pela Warner

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.