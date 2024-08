Scarlett Johansson Pode Brilhar em Novo Remake de Clássico do Terror O remake de "O Monstro da Lagoa Negra" pode ser estrelado por Scarlett Johansson, trazendo uma nova perspectiva para este clássico... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Viúva Negra

O remake de "O Monstro da Lagoa Negra" pode ser estrelado por Scarlett Johansson, trazendo uma nova perspectiva para este clássico do terror. A expectativa em torno do projeto tem gerado grande interesse entre os fãs do gênero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Monstro da Lagoa Negra | Remake pode ser estrelado por Scarlett Johansson

• George Clooney reage a comentário de Quentin Tarantino sobre “não ser astro de verdade”

• Hugh Jackman aparece se divertindo em foto inédita de Deadpool & Wolverine