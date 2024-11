Scott Snyder elogia James Gunn em nova fase do Superman Superman chega aos cinemas em 11 de julho de 2025 O post Superman | Scott Snyder volta a elogiar trabalho de James Gunn apareceu primeiro... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 12h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Set de Superman

Scott Snyder, famoso por seu trabalho nas histórias em quadrinhos do Superman, voltou a expressar sua admiração pelo trabalho de James Gunn à frente do novo filme do herói. Em uma recente entrevista, Snyder destacou a visão criativa de Gunn e como ela pode trazer uma nova vida ao icônico personagem da DC Comics.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Scott Snyder volta a elogiar trabalho de James Gunn

• Warner fará campanha para Coringa: Delírio a Dois no Oscar 2025

• Capitão América 4 tem suposta duração revelada



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.