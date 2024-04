Sean Connery: O icônico 007 que chocou o criador

Alto contraste

A+

A-

007 de Sean Connery 007 de Sean Connery (O Vício - Cinema)

O criador de James Bond, Ian Fleming, ficou "chocado" com a escolha de Sean Connery para interpretar o icônico agente secreto. A decisão acabou se tornando um marco na história do cinema e estabeleceu Connery como uma das maiores estrelas de Hollywood. A trajetória do ator no papel de 007 é lembrada até hoje como uma das mais marcantes da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• 007 | Criador ficou “chocado” com escolha de Sean Connery

• Madame Teia ganha data para lançamento em mídia física

• Quando Godzilla Minus One vai chegar em mídia digital?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.