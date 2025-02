Send Help | Começa a produção do novo filme de Sam Raimi Dylan O'Brien e Rachel McAdams são os protagonistas O post Send Help | Começa a produção do novo filme de Sam Raimi apareceu primeiro... O Vício|Do R7 08/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo filme de Sam Raimi

Novo longa-metragem de terror do diretor Sam Raimi (Homem-Aranha 2, A Morte do Demônio), Send Help teve sua fotografia principal iniciada neste sábado, 8 de fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre este emocionante projeto!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Natalie Portman fará comédia romântica com diretora de Girls

Lobisomem | Artes conceituais mostram visuais alternativos da criatura

Premonição 6 ganha novo cartaz