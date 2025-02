Sentinela | Criador do personagem comenta possível filme na Marvel Studios Personagem será introduzido ao MCU em Thunderbolts* O post Sentinela | Criador do personagem comenta possível filme na Marvel Studios... O Vício|Do R7 22/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 22/02/2025 - 14h26 ) twitter

Lewis Pullman em Thunderbolts*

O quadrinista Paul Jenkins, criador do personagem Sentinela, revelou em entrevista recente que acertou contrato com a Marvel Studios para escrever um filme do personagem.

