Sequência confirmada: O Exorcista do Papa 2 com Russell Crowe O produtor confirmou que haverá uma sequência de "O Exorcista do Papa 2" com a participação de Russell Crowe.Leia a matéria completa...

O Vício| 02/05/2024 - 08h32 (Atualizado em 02/05/2024 - 08h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share