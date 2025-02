Sequência de Godzilla e Kong será estrelada por Kaitlyn Dever Franquia continua a todo o vapor O post Sequência de Godzilla e Kong será estrelada por Kaitlyn Dever apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 24/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h47 ) twitter

Kaitlyn Dever está em negociações finais para estrelar a sequência de Godzilla e Kong: O Novo Império. Segundo o Deadline, ela deve se juntar ao elenco do novo filme do Monsterverse da Legendary, dirigido por Grant Sputore e com roteiro de Dave Callaham.

Para mais detalhes sobre essa emocionante nova adição ao Monsterverse, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

