Sequência de S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço confirmada pela Amazon

Sequência SOS Tem Um Louco Solto no Espaço

S.O.S. – Tem um Louco Solto no Espaço está prestes a ganhar uma sequência emocionante pela Amazon. A notícia deixou os fãs animados com a possibilidade de novas aventuras no espaço.

