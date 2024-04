Sérgio Mallandro surpreende em trailer de O Errado que Deu Certo

Alto contraste

Sérgio Mallandro - O Errado que Deu Certo

Sérgio Mallandro está falido em trailer de O Errado que Deu Certo. O comediante e apresentador Sérgio Mallandro surpreendeu a todos ao interpretar um personagem falido no novo trailer do filme "O Errado que Deu Certo". A produção promete arrancar boas risadas do público com situações inusitadas e um elenco de peso.

