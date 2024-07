Seth Rogen revela novidades sobre a sequência de As Tartarugas Ninja: Caos Mutante Seth Rogen apresentou recentemente uma atualização sobre a sequência do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante". O ator e produtor...

‌



A+

A-

As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

Seth Rogen apresentou recentemente uma atualização sobre a sequência do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante". O ator e produtor compartilhou detalhes empolgantes sobre o que os fãs podem esperar do próximo capítulo da saga das tartarugas mais famosas do cinema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• As Tartarugas Ninja: Caos Mutante | Seth Rogen apresenta atualização sobre sequência

• Assista ao teaser oficial de Capitão América 4

• Emma Corrin discute papel como vilã em Deadpool & Wolverine