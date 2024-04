Shameik Moore revela sua empolgação com Além do Aranhaverso

Shameik Moore, conhecido por seu papel como a voz de Miles Morales em "Homem-Aranha no Aranhaverso", mostrou toda sua empolgação para a sequência do filme. A continuação promete trazer ainda mais aventuras e emoções para os fãs do universo do Aranha.

