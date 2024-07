Shelley Duvall, a icônica atriz de O Iluminado

O Vício |Do R7

Shelley Duvall, atriz conhecida por seu papel marcante em "O Iluminado", faleceu aos 75 anos. Sua atuação no filme de Stanley Kubrick deixou uma marca duradoura no cinema e no coração dos fãs.

