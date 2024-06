Shrek | Novo filme derivado do Burro está em desenvolvimento

O Vício |Do R7

De acordo com informações recentes, um novo filme derivado do universo de Shrek está em desenvolvimento, focado no carismático Burro. A notícia tem animado os fãs da franquia, que aguardam ansiosamente por mais aventuras e risadas ao lado desse personagem icônico.

