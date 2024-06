Shuri como a nova Pantera Negra: Rumores indicam passagem do manto do herói Segundo rumores, Shuri poderá assumir o manto de Pantera Negra em futuros filmes da franquia.Leia a matéria completa no nosso parceiro...

O Vício|Do R7 28/06/2024 - 08h54 (Atualizado em 28/06/2024 - 08h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share