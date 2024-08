Sigourney Weaver se junta ao elenco de The Mandalorian! Sigourney Weaver confirmou sua participação na nova temporada de The Mandalorian, trazendo uma nova dimensão à série que já conquistou... O Vício|Do R7 27/08/2024 - 22h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h21 ) ‌



Sigourney Weaver confirma escalação em The Mandalorian & Grogu

Sigourney Weaver confirmou sua participação na nova temporada de The Mandalorian, trazendo uma nova dimensão à série que já conquistou fãs ao redor do mundo. A atriz icônica, conhecida por seus papéis em franquias de sucesso, promete surpreender os espectadores com sua atuação ao lado de Grogu e outros personagens queridos.

