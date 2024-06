O Vício |Do R7

Silvio | Cinebiografia com Rodrigo Faro: Confira o novo trailer oficial A cinebiografia de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro, acaba de ganhar um novo trailer oficial. O filme promete contar...

A cinebiografia de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro, acaba de ganhar um novo trailer oficial. O filme promete contar a emocionante trajetória do icônico apresentador brasileiro, desde sua infância humilde até se tornar um dos maiores nomes da televisão no país. Com cenas marcantes e uma atuação cativante de Faro, o longa promete emocionar e entreter o público.

