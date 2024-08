Silvio Santos e Rodrigo Faro: Expectativa em Alta com Novo Filme A turnê de imprensa do filme com Silvio Santos e Rodrigo Faro foi adiada, gerando expectativa entre os fãs e a mídia. O evento prometia... O Vício|Do R7 17/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 17/08/2024 - 13h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Silvio-Santos-filme-Rodrigo-Faro

A turnê de imprensa do filme com Silvio Santos e Rodrigo Faro foi adiada, gerando expectativa entre os fãs e a mídia. O evento prometia ser um grande momento de divulgação e interação com o público, mas novas datas ainda não foram anunciadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Silvio Santos | Turnê de imprensa de filme com Rodrigo Faro é adiada

• Knives Out 3 tem filmagens concluídas

• Alien: Romulus arrecada US$ 18 milhões em dia de estreia