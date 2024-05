Simu Liu confirma continuação de Shang-Chi com diretor original Segundo informações divulgadas, Simu Liu confirmou que a continuação de Shang-Chi contará com o diretor original. A notícia trouxe...

Alto contraste

A+

A-

Segundo informações divulgadas, Simu Liu confirmou que a continuação de Shang-Chi contará com o diretor original. A notícia trouxe entusiasmo aos fãs do filme, que aguardam ansiosamente por mais aventuras do herói.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Dafne Keen aborda suposto retorno como X-23 em Deadpool & Wolverine

• Shang-Chi 2 vai acontecer com diretor original, afirma Simu Liu

• Planeta dos Macacos | Ator de novo filme confirma “conexão” com César



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.