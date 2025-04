Simu Liu reage a escalação do elenco de X-Men em Avengers: Doomsday Ator de Shang-Chi não fazia ideia que atores da Fox estariam no filme O post Simu Liu reage a escalação do elenco de X-Men em Avengers... O Vício|Do R7 08/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 08/04/2025 - 08h25 ) twitter

Simu Liu X-Men Avengers Doomsday

Antes de estrelar Shang-Chi 2, Simu Liu se reunirá nas telonas com os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men, com o ator revelando agora sua reação com a escalação do último grupo para o blockbuster.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades!

