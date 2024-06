O Vício |Do R7

Sir Ian McKellen: O acidente no palco que chocou a plateia De acordo com relatório da BBC, Sir Ian McKellen foi levado ao hospital após cair do palco durante uma apresentação de Player Kings...

Teatro com Ian McKellen

De acordo com relatório da BBC, Sir Ian McKellen foi levado ao hospital após cair do palco durante uma apresentação de Player Kings no teatro Noël Coward, em Londres.

