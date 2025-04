Site coreano da Nintendo confirma nova personagem de Donkey Kong Bananza Um dos maiores destaques da Nintendo Direct do Nintendo Switch 2 foi o anúncio de Donkey Kong Bananza O post Site coreano da Nintendo... O Vício|Do R7 05/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 20h26 ) twitter

Um dos maiores destaques da Nintendo Direct do Nintendo Switch 2 foi o anúncio de Donkey Kong Bananza. E, de acordo com o Reset Era, o site coreano da Nintendo trouxe uma arte um tanto diferente daquela que vimos no anúncio oficial. Na imagem abaixo, você pode ver que o gorila aparece acompanhado do que parece ser uma versão mais jovem de Pauline, personagem que estreou ao lado de Donkey Kong nos games. A imagem foi removida do site oficial, mas pode ser vista aqui:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

