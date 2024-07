O Vício |Do R7

SONIC 3 | Novidades sobre a produção com Idris Elba O compositor de SONIC 3 trouxe uma grande atualização da produção, trazendo mais detalhes sobre o filme que conta com a participação...

‌



SONIC 3, com Idris Elba

O compositor de SONIC 3 trouxe uma grande atualização da produção, trazendo mais detalhes sobre o filme que conta com a participação de Idris Elba. A notícia promete agitar os fãs do ouriço azul mais famoso do mundo dos games.

