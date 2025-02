SONIC 3 se torna 4º maior sucesso da carreira de Keanu Reeves; Veja a lista Ficou acima de John Wick 4! O post SONIC 3 se torna 4º maior sucesso da carreira de Keanu Reeves; Veja a lista apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 03/02/2025 - 23h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 23h26 ) twitter

John Wick e Shadow de SONIC 3

Com US$ 462 milhões arrecadados ao redor do mundo, SONIC 3 superou John Wick 4: Baba Yaga e agora é o 4º maior sucesso da carreira de Keanu Reeves, perdendo apenas para Toy Story 4 (US$ 1 bilhão), Matrix Reloaded (US$ 752 milhões) e Matrix (US$ 467 milhões).

Não perca a chance de saber mais sobre esse sucesso!

